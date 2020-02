Calciomercato Inter: il PSG, al termine della stagione, potrebbe non riscattare il cartellino di Mauro Icardi: il Real Madrid tenta l’assalto

Gli uomini chiave del calciomercato Inter iniziano già a pregustare un incasso importante per la prossima estate. Parliamo di Mauro Icardi, che nella sua stagione al Paris Saint Germain ha convinto, e parecchio, al punto di finire nel mirino delle big europee. Fra queste c’è una vecchia corteggiatrice di Icardi: il Real Madrid. Secondo quanto svelato dal portale spagnolo “Diario Gol”, Icardi al Real è un affare che potrebbe decollare la prossima estate. La prossima estate Florentino Perez investirà diversi milioni per rinforzare e ringiovanire la rosa. Karim Benzema sta disputando un’annata particolarmente brillante ma a causa dei suoi 32 anni il club madrileno sta iniziando a guardarsi intorno.

In questa situazione diventa importante la posizione dell’attuale squadra di Icardi, il Paris Saint Germain. Qualora il PSG non dovesse riscattare il centravanti classe ’93, i blancos potrebbero cercare di convincere l’Inter mettendo sul piatto soldi più il cartellino di uno tra Jovic e Modric. Due profili particolarmente interessanti e cercati dai nerazzurri da diversi anni. Il centrocampista croato, dopo un lungo ciclo, è pronto a lasciare il Real al termine della stagione per ritrovare stimoli. Jovic, dopo aver brillato in Germania, non ha mai convinto Zidane. Il ventiduenne è anche finito nel mirino del Milan durante la scorsa sessione di calciomercato invernale.

Icardi al Real, super affare per l’Inter: i numeri della sua stagione al PSG

Oltre naturalmente al blasone di un calciatore che fino a un paio d’anni fa era considerato fra i centravanti più promettenti al mondo, nell’interesse del Real per Icardi rientrano anche le ampie garanzie che sta dando l’attaccante argentino in quella che è stata a tutti gli effetti la stagione del rilancio. Mauro Icardi, nella sua prima stagione con la maglia del Paris Saint Germain, sta mettendo a referto numeri tutto sommato interessanti. Il bomber argentino ha siglato 19 gol in 28 presenze complessive. Dopo un periodo negativo, Icardi è tornato al gol sabato nella spettacolare sfida tra Amiens e PSG chiusa sul 4 a 4. Il suo futuro resta tuttavia ancora un enigma.

Le cifre del riscatto di Icardi al PSG: quotazione altissima

La differenza la farà la volontà del PSG di riscattare Icardi dall’Inter. Il prossimo giugno i parigini dovranno valutare se versare la somma pattuita con il club nerazzurro per il riscatto (70 milioni di euro) o salutare “Maurito”. In caso di mancato riscatto, il bomber ventiseienne farà momentaneamente ritorno a Milano: al club nerazzurro non mancheranno di certo le offerte, con la Juventus che già da diversi anni viene accostata insistentemente al ragazzo. La moglie e agente del calciatore, Wanda Nara, potrebbe spingere per portare l’attaccante in bianconero.