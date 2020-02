Eros Ramazzotti in love, perché ormai sono passati mesi dalla rottura con Marica Pellegrinelli. E sulla spiaggia di Miami spunta una fan particolarmente calda.

Eros Ramazzotti torna a sorridere accanto ad una donna? La scorsa estate, non per sua volontà come abbiamo capito successivamente, ha interrotto il matrimonio con Marica Pellegrinelli. E da allora al cantautore romano sono stati accostati un paio di flirt, compreso quello con la nuova Miss Italia. Colpi sempre sparati a salve, anche se adesso ‘Chi’ ci riprova.

Il noto settimanale di gossip pubblica infatti in esclusiva un servizio fotografico realizzato a Miami. In questi giorni Ramazzotti, per rilassarsi dal suo lungo tour mondiale, è in vacanza sulle spiagge della Florida. Ma non è solo ché accanto a lui c’è una bruna affasciante e mosteriosa.

Lei si chiama Valentina Bilbao, è venezuelana di origine ma vive e lavora a Miami. Ed è sempre lei che ha fatto il primo passo verso il cantante per raccontargli che quandoi crea le sue opere in sottofondoci sono anche le sue canzoni. Eros è in buona compagnua, perchPé all’artista piacciono anche Beatles, Queen e molto altro. solo una nuova e bella amicizia, oppure finalmente Ramazzotti può tornare a provare sentimenti forti per una donna?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti in spiaggia, il costume aperto rivela tutto – FOTO

Eros Ramazzotti padre orgoglioso e felice, con Marica si vede ancora



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit) in data: 18 Feb 2020 alle ore 3:57 PST

Molti lo vorrebbero vedere di nuovo innamoratoi, ma solo qualche settimana fa Eros intervistato da ‘Chi’ era stato chiaro: “Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso». Poi c’è Aurora, che bambina non lo è più ma rappresenta un punto importante sul quale appoggiarsi

Marica Pellegrinelli, nonostante stia convivemndo con Charley Vezza, fa ancora parte della sua cita: “Il nostro rapporto è basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli. Non verrà mai intaccato. Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone. Sapete per caso di chi è?”

Eros rimane ottimista e ha ancora voglia di godersi la vita: “Io non riesco a vivere se non di emozioni positive. Anche quando la vita ti mostra l’altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c’è dietro te. E dietro le mie spalle ci sono tre figli meravigliosi, oltre sessanta milioni di dischi venduti. E un pubblico disseminato nel mondo che conosce le mie canzoni e mi segue da trent’anni. Che cosa potrei volere di più?”.