Dorothea Wierer è oro mondiale! Ma che retroscena su PlayBoy – FOTO

Dorothea Wierer è sulla bocca di tutti nelle ultime ore, avendo vinto un importantissima medaglia d’oro. La ragazza sta scrivendo la storia della sua disciplina.

Dorothea Wierer è nata a Brunica, Trentino-Alto Adige, il 3 aprile 1990. E’ la terza atleta di sempre ad aver collezionato un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin. L’italiana è una delle stelle assolute nel biathlon e per questo è tra gli idoli assoluti degli amanti di questo sport. Dopo ieri, la sua bacheca dei trofei è aumentata, con nuovi premi da festeggiare. Dopo il titolo nell’inseguimento, la 30enne ha ottenuto un oro anche nella corsa individuale. Di seguito le sue parole alla RAI dopo la vittoria:

“Ho iniziato non proprio benissimo ma avevo buone sensazioni sugli sci e al tiro. Sapevo che non c’erano condizioni facilissime al poligono. Bisognava stare molto attenti, meno male che ho fatto due zeri finali e l’ultimo giro è stato tosto. A un certo punto ero seconda e anche l’argento andava bene, ma mi sono detta: ‘è un oro, combatti!‘”.

Un incredibile retroscena però sta stuzzicando i fan in queste ore. La donna italiana, infatti, è stata ad un passo dal finire sulla copertina di Playboy. Il famosissimo giornaletto per adulti aveva in mente di pubblicare un’edizione della sua rivista con la famosissima atleta in copertina. Ben 7 medaglie d’oro, 5 argenti e 5 bronzi per quella che è già stata denominata “la Pellegrini del bihatlon“. Fu proprio lei a rivelare il fatto che a breve sarebbe finita su PalyBoy nel 2016 a Grandangolo:

“Io su PlayBoy? Sì, adesso a maggio vado a fare le foto e poi vediamo come diventano, dobbiamo ancora decidere come progettare tutto. Però non sono nuda! Tutta coperta!”. Le cose, però devono aver preso un’altra piega e non si è più concretizzato questo progetto. Ogni tanto, però, il suo Instagram viene aggiornato con foto comunque molto interessanti per il popolo maschile.

