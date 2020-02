Coronavirus, Russia vieta l’ingresso a tutti i cittadini cinesi: la conferma arriva direttamente dal responsabile della Salute, Tatiana Golikova.

Dopo la notizia dell’italiano contagiato sulla nave Diamond Princess, arrivano nuovi aggiornamenti per quel che riguarda il Coronavirus. La Russia, infatti, ha deciso di vietare l’ingresso a tutti i cittadini cinesi entro i propri confini: lo riferiscono proprio in queste ore alcune agenzie russe, secondo cui la decisione sarebbe stata presa proprio per prevenire la diffusione del virus che, al momento, ha già ucciso quasi 2 mila persone.

Coronavirus, arriva la decisione della Russia

A confermare la scelta della Russia è anche la responsabile della Salute, Tatiana Golikova, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a questa situazione: “Dal prossimo 20 febbraio sarà sospeso l’ingresso in Russia di tutti i cittadini cinesi per i viaggi di lavoro, i viaggi privati, di studio e anche per ragioni di turismo“. Una scelta importante, che sicuramente farà discutere: seguiremo con grande attenzione questa questione e vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime ore.

