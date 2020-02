Calciomercato Juventus, UFFICIALE: addio da 25 milioni di euro come annunciato dal club bianconero attraverso un comunicato.

Ha lasciato la Juventus qualche settimana fa per trasferirsi al Borussia Dortmund e adesso proprio il club giallonero ha già deciso di esercitare il riscatto per Emre Can. Il centrocampista tedesco, dunque, saluta definitivamente i campioni d’Italia in carica e passa a titolo definitivo al club di Bundesliga, che questa sera se la vedrà con il Paris Saint-Germain nell’atteso match degli ottavi di finale di Champions League. L’avventura dell’ex Liverpool a Torino, dunque, si è chiusa definitivamente.

Calciomercato Juventus, Emre Can via a titolo definitivo

Ecco il comunicato ufficiale apparso, proprio in questi istanti, sul sito della società di corso Galileo Ferraris: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori“. Un addio importante in casa Juve dal momento che si tratta, senza ombra di dubbio, di un giocatore di valore assoluto. L’arrivo a Sarri a Torino, però, è risultato alla fine decisivo per il trasferimento dello stesso giocatore in Bundesliga.

