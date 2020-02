Calciomercato Juve, cercasi un bomber e c’è già un candidato. Si tratta di un centravanti di assoluto livello che ha fatto già sapere le proprie intenzioni.

Un centravanti di assoluto livello, sarà questo uno degli obiettivi estivi della Juventus di Andrea Agnelli. L’intenzione è di rinvigorire il reparto offensivo con un big da affiancare a Cristiano Ronaldo, e rispunta a tal proposito un vecchio nome: Mauro Icardi.

Calciomercato Juve, Icardi vuole il bianconero

Protagonista con una media-gol super in casa Paris Saint-Germain, il club transalpino detiene il riscatto dall’Inter su una cifra fissata attorno ai 70 milioni di euro. Ma la permanenza all’ombra della Torre Eiffel è tutt’altro che scontata. E non per volontà della società parigina, molto soddisfatta del giocatore, ma per le intenzioni del diretto interessato. Il quale sembrerebbe avere la testa altrove. Alla Juventus in particolare.

La conferma, in tal senso, è arrivata quest’oggi anche dalla Spagna. Secondo quanto infatti riporta ‘Diario Gol’, l’argentino preferirebbe il bianconero anche al Real Madrid che si è mosso in queste ore per un suo approdo a giugno.

La società di Floretino Perez è pronta a proporre cash più uno tra Luka Jovic e Luka Modric ai nerazzurri, ma Icardi avrebbe fatto sapere di voler aspettare la Vecchia Signora prima di valutare qualsiasi altra possibilità. Ci sarebbe in particolare anche Wanda Nara a spingere per l’ipotesi piemontese. Oltre che per le ambizioni del giocatore, soprattutto per tornare definitivamente nel Bel Paese.