Atalanta-Valencia, gara valida per gli ottavi di Champions League, andrà in scena domani sera alle 21: di seguito dove vederla e le probabili formazioni

Domani sera andrà in scena alle ore 21:00 Atalanta-Valencia in una gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Sarà una serata storica per gli orobici che sperano, ovviamente di andare avanti nella competizione. La gara, che si giocherà all’Atleti Azzurri d’Italia, sarà visibile su Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Sport, canale 252, in streaming su Sky Go.

Atalanta-Valencia, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Il trio di difesa del tecnico sarà composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. Hateboer e Gosens saranno gli esterni che chiuderanno la cerniera del centrocampo con al centro De Roon e Freuler. Fuori dunque Pasalic. Gomez dietro le punte Ilicic e Zapata.

Valencia (4-4-2): Jaume; Florenzi, Mangala, Diakhaby, Gayà; Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Guedes, Maxi Gomez.

4-4-2 per Celades con l’italiano Florenzi come terzino destro. Guedes e Maxi Gomez guideranno invece l’attacco. A centrocampo Parejo e Kondogbia detteranno i tempi della squadra.

Allenatore: Albert Celades.

