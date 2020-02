In Gran Bretagna si sta scatenando la tempesta Dennis che tiene sotto scacco tutto il paese: le autorità sono preoccupate

La tempesta Dennis sta mettendo sotto scacco la Gran Bretagna. Addirittura oggi le autorità hanno avvisato che il fenomeno è ‘potenzialmente mortale’ nel Galles del Sud. La comunicazione ufficiale è arrivata dall’ufficio meteorologico nazionale come avviso di pioggia rossa (dal 2015 è il primo emesso). In tutto il paese sono stati emessi più di 300 avvisi di alluvione tra cui 7 gravi tra Inghilterra, Galles e Scozia. In Francia, altro paese colpito, sono circa 14 mila le case senza elettricità. Il vento ha raggiunto questo pomeriggio i 100-110 km orari, con picchi a 120 chilometri l’ora.

Tempesta Dennis, già morti in tre

La tempesta ha già fanno danni tragici. Ieri infatti il mare ha portato a riva due cadaveri. Uno potrebbe appartenere a un membro dell’equipaggio della petroliera Lpg che risultava disperso. Si cerca anche una ragazza di 20 anni, vista per l’ultima volta nella spiaggia di Brighton. Il ministero della Difesa ha schierato le truppe nel West Yorkshire, nel Nord dell’Inghilterra, luogo già colpito la scorsa settimana dalla tempesta Ciara. La Dennis si sta abbattendo di continuo anche sulle coste portando ad enormi onda sull’Atlantico settentrionale e nel mare del Nord, alte più di 30 metri.

