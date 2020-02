Tassista aggredito a Roma, minuti di assoluto terrore per l’uomo. Il racconto di una nottata da incubo, che mette i brividi a tutti.

Via Rivarossa, in zona Montespaccato, alla periferia di Roma. E’ l’alba, il sole sta ancora cercando di recuperare tutte le energie per splendere sulla città, che è immersa nelle ombre. Un tassista, con a bordo quattro clienti, si ferma. Dopo la gara della Lazio, l’uomo si è rimesso alla guida ed ha accompagnato i primi clienti del suo turno notturno. Giunti a destinazione, la donna italiana che era con loro scende e dice che deve entrare un attimo per prendere i soldi e pagare la corsa. L’uomo aspetta, insieme a tre ecuadoregni. Sono stati proprio questi ultimi ad aggredirlo con forza, picchiandolo e strangolandolo. Ma le cose sono anche peggiorate.

Tassista aggredito da tre delinquenti: “Aiutatemi vi prego” – VIDEO

I tre, non contenti di non pagare la corsa, hanno anche deciso di guadagnare da quanto appena accaduto. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, i tre hanno provato a rubare l’auto. Essendo ibrida, però, non hanno capito bene come muoversi e l’auto si è schiantata contro un muro. L’uomo ha urlato per diversi minuti “aiuto, aiuto vi prego”. Appena i condomini lì vicino hanno sentito la cosa, hanno avvertito la polizia e filmato l’accaduto. L’uomo ha riportato lesioni che gli impediranno di lavorare per una settimana.

Il presidente dell’UGL ha parlato ai microfoni dell’ANSA: “Da anni chiediamo installazione di telecamere e sistemi anti rapina, Ma veniamo puntualmente rispediti al mittente. Quella di questa mattina è la quarta aggressione denunciata a Roma in poco tempo ai danni dei tassisti che, ricordiamolo, svolgono un servizio pubblico con obbligo di prestazione. Mi auguro che di fronte a questo ennesimo atto di violenza il sindaco Raggi e il presidente della regione Lazio non facciano ancora spallucce”.

