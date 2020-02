Scuola, 100 euro in più in busta paga ai docenti: la promessa del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina

Una buona notizia arriva per le tasche di tutti i docenti d’Italia. Una promessa fatta direttamente dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a Palazzo Chigi. L’esponente del governo ha voluto sottolineare come: “Arriveranno cento euro in più in busta paga per ogni docente”.

Il tema legato alla valorizzazione del personale scolastico è rimasto in ballo per diverso tempo, con tanto di sciopero e richieste sindacali piuttosto ferme nell’ultimo periodo. Molte volte si era parlato di piccoli aumenti per gli stipendi degli insegnanti, senza tuttavia trovare mai una quadratura del cerchio. Ora il passo sembra definito e i 100 euro saranno una certezza a breve.

Prendendo la parola a Palazzo Chigi, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è tornata a parlare proprio degli stipendi degli insegnanti e del loro relativo aumento. E’ stato spiegato anche, che i 100 euro in busta paga sono ricavati da due fonti diverse: 68 sono figli dalla riduzione del cuneo fiscale, mentre il resto arriva dal rinnovo del contratto collettivo stanziato durante la stesura dell’ultima legge di bilancio.

