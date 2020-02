Matteo Salvini, leader della Lega, dalla Piazza di Roma ha aspramente criticato l’aborto nella sua campagna elettorale

Matteo Salvini, leader della Lega, ha tenuto la campagna elettorale nella piazza di Roma concentrandosi in particolare sul tema dell’aborto.

“Ci sono state donne non italiane che sono andate sei volte al pronto soccorso per l’aborto. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale ed è giusto che sia la donna a scegliere per sé e per la sua vita, ma non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile”. L’accusa però non riguarda le sole donne: “Ci sono immigrati che hanno scambiato i pronto soccorsi per l’anticamera di casa. Ci sono migliaia di cittadini che non pagano una lira. Io dico che alla terza volta che ti presenti devi pagare. Molti hanno preso i pronto soccorso come i bancomat della sanità”.

Salvini contro l’aborto, la replica alle critiche

Successivamente tiene anche una diretta Facebook per replicare alla critiche ricevute in merito a queste sue dichiarazioni: “Figurati se Salvini si mette contro l’aborto o contro il divorzio perché sono l’ultimo che può dare lezioni. Voglio solo raccogliere il grido di allarme che arriva da tanti pronto soccorso, consultori e centri aiuto alla vita che chiedono di fare il possibile per tutelare la vita. A fronte di certi eccessi e abusi di chi, a quanto mi segnalano, di interruzioni di gravidanza per l’ennesima volta, ritengo che una comunità non possa far finta di niente. Vi sembra così strano?”.

Poi rincara la dose: “Quindi libertà di scelta per ciascuna donna per quello che riguarda la sua vita e chi ti sta vicino, punto e a capo. Non sono nessuno per dare lezioni di morale, ma forse si sta prendendo la leggera quella che invece è una vera e propria operazione. Per me è a tutti gli effetti un tema culturale”.

