Matteo Renzi continua la sua lotta contro Conte sulla riforma della prescrizione, ma se il governo dovesse cadere il leader di Italia Viva non vuole andare al voto

Continuano gli screzi interni al governo, che ormai è sempre più spaccato sul tema della prescrizione. In prima linea contro la riforma voluta dal Movimento 5 Stelle e portata avanti dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede c’è Matteo Renzi. Il leader del neonato partito ‘Italia Viva’ sta facendo vacillare la maggioranza e mai come in questi giorni il rapporto con il presidente del Consiglio è ai minimi storici.

Renzi, ago della bilancia del governo. “Se cade non si andrà alle elezioni”

Il governo giallorosso è davvero ad un bivio decisivo, che potrebbe determinarne la fine, ma secondo Renzi le elezioni non sono la soluzione. “Non voglio tornare al voto, erano altri quelli che volevano mettersi d’accordo con Salvini. Se il governo Conte-bis dovesse cadere ci sarà un nuovo esecutivo“. Il leader di Italia Viva scongiura l’ipotesi di un terzo governo a guida Conte: “Non credo ci siano senatori pronti a lasciare Italia Viva, poi nel caso trovassero i numeri in Senato noi faremo felicemente opposizione”.

Sul suo rapporto con la maggioranza e con il presidente del Consiglio l’ex segretario del Partito Democratico afferma: “Sfiduciare Conte? Nessuno di noi ha detto questo, ma non condividiamo le sue posizioni sulla prescrizione. Su questo tema saremo intransigenti e faremo valere i numeri, per noi la prescrizione prescinde dal governo. Io arrogante? Ho solo detto che non ero d’accordo, mentre è Bonafede che vuole fare come vuole anche se non ha i numeri in Parlamento”.