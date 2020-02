A un anno dall’istituzione del Reddito di Cittadinanza arrivano i numeri ufficiali dell’Inps: ecco in quanti lo prendono e quanto è la somma media percepita

E’ stata per anni la battaglia più importante del Movimento 5 Stelle e una volta al governo è diventato legge. A un anno dall’istituzione del Reddito di Cittadinanza gli italiani possono trarre un primo bilancio del provvedimento voluto fortemente dai grillini, che mira ad azzerare o, quanto meno, diminuire la povertà e rilanciare l’economia, oltre che l’occupazione.

Reddito di Cittadinanza, i numeri ufficiali dell’Inps: ecco in quanti lo predono e le somme percepite

Secondo i numeri ufficiali pubblicati dall’Inps in Italia sono 1 milione e 119 mila le domande del Reddito e Pensione di Cittadinanza accolte, di cui 60 mila poi decadute successivamente. Poco più di un milione, dunque, le famiglie che beneficiano dell’assegno mensile, che riguarda un totale di 2 milioni e mezzo di persone. Ma qual è la somma percepita?

Il RdC prevede l’erogazione di denaro, caricato sull’apposita carte, fino a un massimo di 780 euro mensili, oltre ad un percorso di formazione e di inserimento lavorativo per i beneficiari della misura. Secondo i dati dell’istituto previdenziale gli italiani fruitori ricevono una somma media di 496 euro. Il Reddito di Cittadinanza, cavallo di battaglia di Di Maio e soci, ha avuto meno richiedenti di quelli che ci si attendeva. Sui 5,6 miliardi di euro stanziati nella legge di bilancio del 2019 ne sono stati effettivamente spesi 3,8, con un risparmio per le casse dello stato di quasi 2 miliardi. Finora sono 39.760 coloro che hanno trovato lavoro grazie al RdC, di cui il 60% con contratti a tempo determinato, la maggior parte risiedenti al Sud. A fronte, invece, di quasi 260mila patti di servizio stretti dai beneficiari del sussidio con i centri per l’impiego.