Dopo un incidente sugli sci avvenuto in Val Gardena, è morto l’imprenditore aretino Alfredo Marconi

Ieri domenica 16 febbraio, intorno alle 10:30, si è consumato un tragico incidente sulle piste da sci della Val Gardena, in Trentino Alto Adige. Ha perso, infatti, la vita l’imprenditore di 76 anni Alfredo Marconi. L’uomo era noto nella città di Arezzo per essere titolare di una concessionaria a Camucia (Arezzo).

Morto Alfredo Marconi, al ricostruzione dell’incidente

L’uomo ha perso il controllo dei suoi sci mentre percorreva la pista nera Saslong di Ciampino in discesa ed ha sbattuto fortemente la testa. Sul posto è arrivata prontamente la macchina dei soccorsi insieme all’elicottero del soccorso alpino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’imprenditore. Ora gli inquirenti sono al lavoro per le indagare sulle cause dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, dietro all’episodio ci sarebbe un malore improvviso per l’uomo che avrebbe provocato la perdita di equilibrio. Lo sciatore stava cercando di raggiungere la partenza della pista nera Saslong, quando, ancor prima di imboccarla, sarebbe caduto.

La morte di Alfredo Marconi ha sconvolto tutta la comunità di Camucia oltre che la famiglia. “Una persona per bene”, “un uomo dal cuore d’oro”, “un gran lavoratore”, così lo vogliono ricordare i suoi cittadini.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, sono 60 milioni i cittadini cinesi chiusi in casa