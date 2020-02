Milan-Torino: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A.

Dopo il clamoroso ko nel derby contro l’Inter, il Milan torna alla vittoria. La squadra di Pioli batte il Torino nel posticipo della 24esima giornata di Serie A: finisce 1-0 a favore dei rossoneri grazie al solito Rebic. Il Milan gioca una buonissima prima frazione e sfiora ripetutamente il raddoppio, ma Sirigu salva i suoi. Nella ripresa, cresce il Torino che si rende pericoloso anche se non riesce ad essere cinico negli ultimissimi metri davanti a Donnarumma. Il Milan, dunque, torna a sorridere e sale all’ottavo posto in classifica con 35 punti in attesa della delicata trasferta sul campo della Fiorentina, in programma sabato prossimo.

Milan-Torino: ecco voti e highlights

Di seguito tabellino, voti e highlights del posticipo serale della 24esima giornata del campionato di Serie A tra Milan e Torino:

Milan: Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 6 (44′ Gabbia 6,5), Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 6,5; Castillejo 6,5, Kessie 5,5, Bennacer 6,5, Rebic 7 (88′ Leao sv); Paqueta 5 (68′ Bonaventura 6); Ibrahimovic 6,5.

Torino: Sirigu 6,5; Lyanco 5,5 (85′ Millico sv), Nkoulou 6, Bremer 6; De Silvestri 6, Rincon 6, Lukic 6,5, Ansaldi 6; Edera 5,5 (64′ Zaza 5,5), Belotti 5,5, Berenguer 5,5 (85′ Ola Aina sv).

MARCATORI: 25′ Rebic (M)

AMMONITI: Bennacer, Castillejo (M), Edera, Rincon, Ansaldi (T)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Milan-Torino >>>