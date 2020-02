Secondo le previsioni meteo, in questo inizio di settimana troveremo un nuovo cedimento dell’alta pressione. Arriva una lieve perturbazione sulla penisola.

Il vasto campo di alta pressione che ormai è protagonista in questo inverno italiano, inizia a perdere i primi colpi. Infatti durante l’inizio della settimana, l‘anticiclone si sfalderà leggermente dando spazio all’ingresso di correnti umide pronte a penetrare nella penisola.

Con l’ingresso di queste correnti umide troveremo una situazione un pò incerta, con l’aumento di comparti nuvolosi nel cielo. Specialmente al Nord potrebbe esserci anche qualche lieve fenomeno in Lombardia ed in Liguria. Ovviamente questo maltempo sarà accompagnato da forti venti che renderanno il clima più feddo. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà sulla nostra penisola durante la giornata odierna.

Meteo, lunedì 17 febbraio

Con lo sfaldamento del campo anticiclonico, troveremo in Italia una situazione abbastanza variegata. Infatti mentre al Nord i cieli diventeranno più nuvolosi, con maggiore possibilità di precipitazioni, mentre invece al sud la situazione resterà invariata con il sole che dovrebbe continuare a farla da protagonista. Andiamo quindi ad analizzare la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia troveremo dei cieli molto nuvolosi specialmente in Pianura Padana. Inoltre in Val Padana al mattino troveremo lievi banchi di nebbia in dissolvimento con l’avanzare della giornata. Qualche debole precipitazione, invece, cadrà su Liguria, Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Le temperature restano stabili, con massime dai 10 ai 15 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia il tempo resta stabile ed in prevalenza soleggiato. Qui il campo di alta pressione non subirà sfaldamenti, solamente in Toscana troveremo qualche nuvola di troppo che però non porterà a precipitazioni. Anche qui le temperature sono stazionarie, con massime dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia si rinnova il bel tempo causato dall’anticiclone. Qui le condizioni atmosferiche continueranno ad essere ottime, con cieli sereni e sole che scalderà durante l’arco della giornata. Qualche piccola nube coprirà il cielo di Campania e Sicilia Occidentale, ma non si presenteranno fenomeni. Le temperature anche qui non subiranno variazioni, con massime dai 13 ai 18 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !