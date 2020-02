Massimo Giletti caccia l’ex brigatista Raimondo Etro per una frase infelice che scatena l’indignazione dello studio. Fortissima presa di posizione da parte del noto conduttore Tv ieri a ‘L’Arena’ su La 7.

Massimo Giletti caccia Raimondo Etro in diretta Tv. Altissima tensione ieri a ‘Non è l’Arena’, programma in onda su La 7. A far scatenare l’inferno è stata una frase parecchio discutibile dell’ex brigatista, il quale ha detto “preferisco avere le mani sporche di sangue che di acqua come Ponzio Pilato. Come gente che nella vita non ci ha mai provato. Preferisco le mani sporche i sangue che di acqua”.

Massimo Giletti caccia Etro in diretta

Parole che nell’immediato hanno portato subito a una prima replica di Giletti: “C’è un limite a tutti. Bisogna provarci, ma non ci si sporca le mani di sangue. Su questo no”. Reazione molto più furibonda, invece, da parte di un indignatissimo Luca Telese presente in studio: “Lei ha detto che chi si sporca le mani di sangue, ci prova. Lei ora questa cosa la ritira, subito!”.

“Era una battuta. Era una battuta con riferimento letterario da un romanzo”, ha provato a difendersi Etro. “Non possiamo fare battute su questo, c’è gente che è morta per questo. Deve ritirare subito quel che ha detto”, ha replicato a quel punto Telese.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, il 17enne Niccolò: “A Wuhan per caso, vi racconto tutto”

Da lì l’intervento diretto di Daniela Santanché in collegamento: “Scusi Giletti: o le fa chiedere scusa, o altrimenti non si può stare con questa persona. O chiede scusa, o io prendo e mi lazo. Perché una persona che dice meglio avere le mani sporche di sangue ma crederci, o le gli fa chiedere scusa o altrimenti buon proseguimento della trasmissione e io vado via”.

La donna, visibilmente emozionata, si rivolge poi direttamente a Etro: “Chieda scusa, sono morte le persone e abbiamo i famigliari che guardano questa trasmissione”. Giletti a quel punto interviene con decisione e segue l’apoteosi del pubblico: “Etro, su questo no: le pago il taxi di tasca mia, ma quella è la porta. Mi dispiace. Questo non è possibile. Questo non è accettabile”.