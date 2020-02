Grave episodio di follia in provincia di Mantova: un nigeriano colpisce a colpi di ascia un passante e poi si scaglia contro i Carabinieri

Episodio di pura follia quello accaduto nel pomeriggio a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Un uomo, un nigeriano di 29 anni, armato di ascia ha creato il panico dopo essere andato in escandescenza, apparentemente senza motivo. Quest’ultimo ha cominciato a prendere a colpi di accetta le vetrine dei negozi e i vetri delle auto parcheggiate per finire ha aggredito un passante. Non sazio, all’arrivo della gazzella dei Carabinieri hanno danneggiato l’auto di servizio e aggredito i militari.

Mantova, nigeriano colpisce passante con l’ascia e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Non si conoscono ancora i motivi per il quale l’uomo ha cominciato a prendere ad accettate tutto ciò che gli passasse intorno. Il passante è stato ferito in modo lieve con il manico dell’ascia e nel frattempo i residenti della zona hanno chiamato i Carabinieri. Una volta giunti sul posto, gli uomini delle forze dell’ordine sono state aggredite dalla violenza del nigeriano, ma alla fine i militari sono riusciti ad immobilizzare il folle.

Una volta bloccato, il 29enne è stato arrestato con le accuse di strage, tentato omicidio, porto abusivo d’arma, lesioni e danneggiamento aggravato. Ancora da chiarire le cause che hanno portato a tali gesti incivili, l’uomo è stato portato nella caserma di Via Torquato Tasso. I Carabinieri sono alla ricerca del passante ferito, che era già fuggito, temendo il peggio, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine sul posto.