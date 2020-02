Abbiamo selezionato per voi la top 5 delle app di dating. Difficoltà nel trovare il partner nella vita di tutti i giorni? La tecnologia vi viene in aiuto con le applicazioni di incontri.

Una vita lavorativa intensa e, contemporaneamente una sociale molto chiusa, sono spesso i responsabili principali dell’alto numero di single, una percentuale in costante aumento anche in Italia. Diventa sempre più difficile conoscere persone con chi si condividono passioni e interessi, sia per timidezza che per tempo a disposizione.

Per fortuna ci viene incontro la tecnologia. Abbiamo analizzato le top 5 tra le app dedicate agli incontri, dating in inglese. Ecco il nostro responso.

1) Tinder

Stiamo parlando del social di dating più utilizzato al mondo. Ci si iscrive molto velocemente, volendo anche utilizzando il proprio account Facebook. Poi si completa il profilo, caricando anche quattro foto e scrivendo una breve descrizione di se stessi e dei propri interessi.

Naturalmente per aiutare l’algoritmo è necessario inserire le caratteristiche di chi si cerca e poi si passa all’azione. Con il dito si “scrolla” il rullo degli iscritti e quando si trova la persona interessante si può inviare un cuoricino, segno di apprezzamento.

2) Bumble

Sembra molto simile a Tinder, ma ha un particolarità: sono le donne che fanno la prima mossa. Ebbene si, gli uomini non possono contattare le donne. Ovviamente lo stesso limite è attivo nel caso di ricerche nello stesso sesso. Si installa la app Apple o Android, poi per iscriversi di usa l’account Facebook. Da questo vengono recuperati i dati essenziali, se pubblicati e poi può iniziare la ricerca o l’attesa del contatto.

Le migliori app per non rimanere single

3) Happn

Il clami di questa app chiarisce già tutto: ritrova chi hai incrociato. Avete perso la testa per una ragazza che avete incontrato in metro? Questa applicazione allora fa al caso vostro, visto che nace proprio per poter conoscere chi avete visto una volta in qualche luogo. Una volta registrati si può creare un collegamento tramite l’evento, luogo e data. A quel punto bisogna essere fortunati e sperare che la controparte abbia deciso di utilizzare proprio questa app.

4) Lovoo

Anche qui conta il concetto di vicinanza. Questa app mette infatti a disposizione la funzione radar, che mostrerà immagini di persone vicini al luogo in cui ci troviamo. Naturalmente bisogna concedere l’autorizzazione al rilevamento della posizione, ma una volta trovata la persona, è possibile utilizzare la chat interna. Buona fortuna!

5) Instagram

Ebbene Instagram è una delle applicazioni più apprezzate per conoscere nuovi partner, soprattutto tra i più giovani. Basta un cuoricino su una foto o, ancora meglio seguire le stories di una persona e poi può scattare il direct message. Sarà necessario essere bravi fotografi?