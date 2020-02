Hong Kong, emergenza Coronavirus: rapina per la carta igienica! La psicosi collettiva è arrivata alle stelle

La polizia di Hong Kong ha arrestato due uomini e ne sta cercando un terzo con l’accusa di rapina a mano armata. La banda ha rubato circa 600 rotoli di carta igienica, in una rapina probabilmente scatenata dalle paure del coronavirus che hanno attanagliato la città.

Questa mattina, un addetto alle consegne stava trasportando merci in un supermercato nel quartiere Mong Kok della città. Aveva messo circa 50 pacchi di carta igienica, contenenti un totale di circa 600 rotoli, fuori dal supermercato quando tre uomini li hanno rubati.

Diverse ore dopo, la polizia ha trovato la refurtiva in una pensione vicina e ha arrestato due responsabili. Il terzo è ancora ricercato. In questa fase non sono disponibili ulteriori informazioni identificative per i tre uomini.

Hong Kong, emergenza Coronavirus: rapina per la carta igienica!

La rapina arriva in mezzo a crescenti timori di carenza di approvvigionamento a Hong Kong mentre il nuovo focolaio di coronavirus continua a diffondersi. Il Covid-19, ha infettato oltre 71.000 persone in tutto il mondo, con 57 casi confermati a Hong Kong. Una persona è morta a causa del patogeno in città, segnando uno dei soli cinque decessi avvenuti al di fuori della Cina continentale.

All’inizio di questo mese, nel tentativo di limitare la diffusione del virus, il governo di Hong Kong ha annunciato che avrebbe chiuso alcuni confini con la Cina, scatenando voci non comprovate che le catene di forniture dalla Cina sarebbero state interrotte. I residenti si sono precipitati nei supermercati per caricare merci presumibilmente in pericolo come rotoli di carta igienica, riso, disinfettante per le mani e altri prodotti per la pulizia.

Il governo della città ha esortato i cittadini a non farsi prendere dal panico, cercando di rassicurare il pubblico sul fatto che la catena di approvvigionamento non sarebbe stata interrotta, ma senza risultati. I video online mostrano folle di persone nei supermercati di tutta la città che si spingono selvaggiamente per i rotoli di carta igienica. In questo clima qualcuno deve aver pensato che ne valesse la pena di fare una rapina a mano armata per l’ambita carta. Follie da Coronavirus!

