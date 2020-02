Coronavirus, è morto il direttore dell’ospedale di Wuhan: Liu Zhiming alla fine non ce l’ha fatta e si è arreso al potente virus.

Il Coronavirus continua ad espandersi a macchia d’olio e a mietere vittime. L’ultimo, almeno in ordine cronologico, è il direttore dell’ospedale di Wuhan: lo riferisce proprio in questi istanti la redazione dell”Ansa’, secondo cui Liu Zhiming non ce l’avrebbe fatta e si sarebbe arreso alla fine al potente virus. Tre giorni fa, invece, aveva perso la vita un infermiere di 59 anni della stessa struttura.

Coronavirus, deceduto il direttore dell’ospedale di Wuhan

A Wuhan, intanto, si prova a limitare la portare e gli effetti del Coronavirus. Proprio nelle scorse ore, sarebbero arrivati in città circa 1200 medici professionisti con l’obiettivo di curare i pazienti dell’Hubei’s Maternity and Child Health Care Hospital presso l’Optics Valley di Wuhan. L’allerta è massima se si considera che nelle scorse ore si è parlato del potenziale contagio di un’altra nave con 1200 passeggeri a rischio Coronavirus. La vicenda, dunque, sta assumendo proporzioni sempre più importanti.

