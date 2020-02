A causa del Coronavirus e delle continue vittime causate dall’epidemia cinese, il Giappone ha annullato le feste per i 60 anni dell’imperatore.

Nel prossimo fine settimana erano previste le feste per la celebrazione del 60esimo compleanno dell’imperatore Naruhito. A causa della minaccia Coronavirus, però, l’imperatore ha deciso di rimandare i festeggiamenti, onde evitare ulteriori contagi.

A rilascaiare la notizia ci ha pensato l’Agenzia della casa imperiale. La stessa agenzia ha poi spiegato che l’evento pubblico del monarca asceso al trono lo scorso maggio, previsto per domenica mattina non sarà più nel programma degli eventi ufficiali.

In merito alla faccenda Yasuhiko Nishimura, portavoce della casa reale, ha dichiarato: “Dobbiamo tenere in considerazione il rischio concreto di un’espansione dei contagi“.

Da programma l’imperatore avrebbe dovuto parlare al suo popolo durante une vento aperto al pubblico nei giardini del palazzo imperiale, situati al centro di Tokyo. Ad accompagnarlo dovevano esserci la consorte Masako ed il fratello e principe della corona Fumihito assieme alla principessa Kiko, e le loro figlie, le principesse Mako e Kako.

L’ultima cancellazione di un evento del genere risale al 1996. Al Governo c’era il padre di Naruhito, Akihito, che annullò l’evento a causa degli ostaggi giapponesi nell’ambasciata di Per. All’ultimo discorso di Akihito per la rinuncia al trono, erano presenti ben 82.000 sudditi.

Coronavirus, evacuati 14 statunitensi dalla Diamond Princess

Intanto sulla costa di Yokohama continua a sostare la Diamond Princess, la nave da crociera infetta da Coronavirus. Proprio nelle ultime ore, il Governo americano è riuscito a far evacuare i suoi 14 connazionali contgiati dal Covid-19.

Ora i 14 cittadini sono in volo verso gli Stati Uniti. Inoltre i quattordici ragazzi risultati positivi al Coronavirus, sono stati trasportati in modo sicuro verso il loro paese.

Come ha annunciato il Dipartimento di Stato e quello della Sanità Usa: “Queste persone sono state trasferite in modo rapido e sicuro in un’area di contenimento a bordo dell’aereo, secondo i protocolli standard“.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Cronaca Estera, CLICCA QUI !