Calciomercato Juventus, è pronto un affare da 80 milioni di euro con il Barcellona in vista della prossima stagione

Quest’anno la Juventus, nonostante sia ancora in corsa per tutti i trofei, sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. Questo vale anche per il Barcellona. Entrambe le squadre a fine stagione potrebbero decidere di fare un po’ di rivoluzione in termini di calciomercato. Proprio a proposito di questo, i due club potrebbero imbastire un affare molto importante che riguarda il cartellino di Matthijs de Ligt. L’olandese sta deludendo le aspettative dall’alto dei 75 milioni serviti in estate per strapparlo all’Ajax. Secondo quanto riferito da Don Balon, i bianconeri potrebbero decidere di cederlo proprio ai blaugrana che cercano un erede di Piqué. Il club spagnolo sarebbe pronto ad offrire ben 80 milioni di euro per il classe ’99. In Spagna de Ligt dovrebbe trovare meno difficoltà visto il calcio a lui più congeniale.

Calciomercato Juventus, Guardiola potrebbe sfumare di nuovo

La Juventus, intanto, contro il Brescia è tornata a vincere grazie ai gol di Dybala e Cuadrado. Nonostante ciò il posto di Maurizio Sarri, in vista principalmente della prossima stagione, è ancora in bilico. Decisive saranno le settimane prossime visti gli ottavi di Champions League in ballo, lo scontro scudetto contro l’Inter ed il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Continuano dunque a susseguirsi la voci su un possibile approdo di Guardiola in bianconero vista anche la squalifica del Manchester City dalla Champions League per 2 anni. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il tecnico spagnolo potrebbe decidere a sorpresa di restare con i Citizens per superare insieme il momento. Il presidente Andrea Agnelli avrebbe dunque pensato anche a Fabio Capello per la stagione 2020/2021, oltre che al ritorno di Allegri.

