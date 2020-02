Benji & Fede hanno deciso di separarsi: il duo musicale salirà per l’ultima volta insieme sul palco. Poi annunciano il loro nuovo libro

Benji & Fede si separano. Il duo musicale composto dal cantante Federico Rossi ed il chitarrista Benjamin Mascolo hanno deciso di interrompere il loro progetto, creando una profonda delusione tra i loro fans. I due musicisti hanno annunciato che per celebrare la fine del sodalizio terranno un ultimo concerto insieme il 3 maggio all’Arena di Verona. Un’amicizia nata dai social network tra i due ragazzi originari di Modena, che ha portato ad un duo che ha fatto molto successo in questi anni.

Benji & Fede si separano: ecco l’annuncio a sorpresa dei due musicisti

Benjamin e Federico si erano conosciuti nel 2010 su Facebook e si sono frequentati a Modena, tramite amici comuni. Il loro prima messaggio scambiato sui social si è rivelato di ispirazione, visto che l’orario in cui è stato inviato, le “20.05” ha dato il nome al loro primo album del 2015. Da quel momento la loro popolarità è cresciuta, grazie a hit estive molto ascoltate come “Tutto per una ragione” e la più recente “Dove e quando“.

“La nostra storia è stata bellissima, strepitosa e irripetibile – ha annunciato il duo tramite i social – ma al tempo stesso anche intensa e faticosa. Non avremmo potuto fare altro che la musica, ma non si può vivere sempre a 100 all’ora e rimanere se stessi, è arrivato un momento in cui abbiamo sentito il bisogno di staccare e ritrovare noi stessi”. Benji & Fede annunciano la prossima uscita, il 17 marzo del loro libro intitolato ‘Naked’, dove racconteranno i lati più nascosti e intimi della loro avventura. L’ultimo atto, come già detto, all’Arena di Verona il 3 maggio 2020.