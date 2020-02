Belen in mini shorts e tacchi scopre le lunghissime gambe: ecco la Foto della bellissima 35enne originaria di Buenos Aires.

Belen Rodriguez vive un momento fantastico con il compagno Stefano De Martino e conferma ogni giorno di essere una donna stupenda. La 35enne originaria di Buenos Aires pubblica spesso degli scatti davvero intriganti attraverso i propri social e l’ultima foto ha fatto il pieno su Instagram, sfiorando i 100 mila like in circa 30 minuti. Vediamo, però, nel dettaglio il contenuto dello scatto della bellissima ex modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina.

Belen in mini shorts scopre le lunghissime gambe: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la sensualissima Belen Rodriguez indossare dei mini shorts verdi e dei tacchi vertiginosi bianchi. Una mise da urlo, che mette in evidenza le sue forme perfette e le sue lunghissime gambe. E puntuali sono arrivati i complimenti da parte dei tantissimi follower di Belen, che al momento sono qualcosa come 9,2 milioni. Ecco la FOTO appena pubblicata da Belen su Instagram:

