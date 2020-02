Astronauta torna a casa, il cane impazzisce di gioia appena vede la padrona tornare a casa. E’ il video del momento, che sta commuovendo milioni di persone in tutto il mondo.

I cani sono i migliori amici dell’uomo. Da quando, migliaia di anni fa, i nostri antenati ed alcuni esemplari di lupi più docili hanno iniziato a vivere insieme, le cose sono cambiate. In meglio, ovviamente. L’uomo ha trovato un compagno fedele con cui andare a caccia, difendere gli accampamenti, stare in compagnia ed anche giocare. Il cane ha trovato protezione, una fonte di cibo e di stimoli continui. Un rapporto simbiotico che funziona millenni dopo, sempre meglio, rari casi a parte. Il cane ama l’uomo in un modo difficile da comprendere ed oggi un altro video dimostra quanto detto. Un piccolo filmato che sta riscaldando i cuori di milioni di milioni di persone, che stanno condividendo le immagini.

Astronauta torna a casa, il cane impazzisce di gioia – VIDEO

A postare il filmato del cane che impazzisce di gioia è stata Kristina Koch, astronauta della NASA. La donna è rientrata sulla Terra dopo un anno passato nello spazio per delle missioni di logistica. Appena si apprestava a tornare a casa, le telecamere interne hanno colto qualcosa di pazzesco. Il suo cane, infatti, ha percepito che fosse tornata ed ha iniziato a gioire in modo incontrollato. Dapprima grattando la finestra e scodinzolando, poi emettendo dei gemiti. La gioia è stata massima quando la porta si è aperta ed è entrata proprio lei, Christina, un anno dopo dall’ultima volta. In basso il video.

