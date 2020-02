Un treno fermo dove ci sono i convogli fuori uso nella Stazione Centrale di Napoli prende fuoco e semina il panico nella zona

Quest’oggi alla Stazione Centrale di Napoli sono stati vissuti momenti di panico autentico. Questo perché un treno ha preso fuoco all’improvviso alzando in cielo una folta coltre di fumo nero. Tutto questo, per fortuna, è accaduto nell’area riservata ai convogli fuori uso che è distante diversi metri dai binari dove vi sono arrivi e partenze.

Stazione Centrale di Napoli, treno in fiamme: nessun ferito

Il rogo creatosi non ha portato alcun ferito né ulteriori danni a cosa. Ha infatti coinvolto solo un vagone abbandonato. Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Napoli con due autobotti per sedare l’incendio.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono proseguite con la messa in sicurezza dell’area in collaborazione con gli agenti della Polfer coordinati da Olimpia Abbate, dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria della Campania, che si occuperà delle indagini riguardo alla natura dell’accaduto. Nella giornata di domani saranno resi noti ulteriori sviluppi in merito alla questione.

