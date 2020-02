Mario Balotelli vittima di un ricatto a luci rosse. La vicenda è stata svelata nelle ultime ore e ancora una volta porta al centro della cronaca, suo malgrado, l’attaccante.

Mario Balotelli vittima di un ricatto a luci rosse. Questa è la bomba sganciata da un paio di quotidiani locali, a cominciare da ‘Il Giornale di Vicenza’. Il celebre attaccante oggi al Brescia sarebbe stato messo in mezzo da una ragazza che all’epoca dei fatti era minorenne ma oggi ha già 19 anni.

Quando Super Mario giocava nel Nizza, due anni fa, lui e la ragazza avrebbero avuto una frequentazione. Lei molto probabilmemte sapeva bene con chi aveva a che fare e avrebbe provato a ricattarlo. All’epoca infatti era minorenne, anche se a lui non lo aveva detto, e avrebbe fatto leva su questo per estorcergli dei soldi: “O mi dai 100mila euro – gli avrebbe detto – oppure ti denuncio per violenza sessuale”.

Sulla vicenda sta indagando la Procura di Vicenza, dopo la denucnia presntata dai legali del calciatore. La ragazza, per fingere di essere maggiorenne, avrebbe moduifucato la foto sulla carta d’identità prendendo quella della cugina. Balotelli decise di incontrarla, ma poi scattò il ricatto. E complice sarebbe stato il legale della ragazza che avrebbe anche cercato di vendere alcune imkmagini ad un noto settimanale di gossip. Il direttore (quello che oggoi conduce Grande Fratello Vip) rifiutò e raccontò ai carabinieri di aver sospettato una frode. Balotelli intanto aveva fatto denuncia e ora è arrivato l’avviso di chiusura delle indagini.

Mario Balotelli e Raffaella Fico, è lei l’unica donna giusta per il bomber?

Mario Balotelli e la vita sentimentale, un tgormento. Due figli da due donne diverse e una è Raffaella Fico, alla quale dopo il suo ritgorno in Italia si è avvicinato. Negli ultimi tempi la showgirl napoletana ha difeso spesso pubblicamente l’ex compagno (padre della piccola Pia) dai numerosi attacchi e i fan della coppia sperano in una clamorosa reunion.

Il rapporto tra i due è stato appassionato e tormentato al tempo stesso e dopo la separazione era stata guerra vera. Soprattutto quando la Fico raccontò che Balotelli non aveva nessuna intenzione di riconoscere la bambina nata dal loro amore. Poi lui ci ha ripensato e i rapporti sono tornati normali. Qualche mese fa Raffaella, ospite su Rai 1, lo aveva confermato: “Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo. L’ho perdonato perché è sempre il papà di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io, anch’io ho le mie colpe e lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia”.