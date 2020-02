Continuano gli attacchi alle ambasciate americane in Iraq. Secondo le forze militari Usa, è il 19esimo attacco in quattro mesi.

Continuano gli attacchi alle basi militari statunitensi in Iraq. Ancora una volta, infatti, è stata attaccata l’ambasciata americana situata nella zona verde di Baghdad. A riferire l’attacco ci hanno pensato le forze militari Usa, al momento però non è stato fornito nessun dato sul numero delle vittime. Sempre secondo le fonti militari statunitensi, sarebbe il 19esimo attacco in quattro mesi.

A riportare le esplosioni sentite a Baghdad ci hanno pensato anche alcuni giornalisti nella green zone, sede delle istituzioni irachene e di numerose ambasciate. Ovviamente in seguito all’attacco le forze americane hanno attivato le sirene d’emergenza.

Iraq, nessuno degli attacchi è stato rivendicato

Da quando è finito il mese di ottobre, sono aumentati gli attacchi nei confronti degli Stati Uniti. Non solo attacchi alle basi militari USA, ma anche contro soldati, diplomatici e installazioni statunitensi. Inoltre, nessuno dei 19 attacchi è stato rivendicato, nonostante tutto, il governo guidato da Donald Trump punta il dito contro le fazioni armate filo-iraniane.

Così aumenta la tensione tra USA ed Iran, nonostante l’apparente tregua nei mesi scorsi. Infatti si temeva il peggio dopo l’attacco al generale Qassem Soleimani, ma fatta eccezione per la risposta iniziale iraniana con tanto di pioggia di missili, la situazione si stava sedando.

Nonostante ciò le forze iraniane, dopo aver perso il proprio leader su ordine di Donald Trump, continuano a giurare vendetta nei confronti degli Stati Uniti. Inoltre il parlamento iracheno, per evitare i continui attacchi missilistici, ha già chiesto l’espulsione di ben 5.200 soldati americani dal proprio territorio.

Inoltre il parlamento vorebbe anche allontanre le fazioni più sanguinosi di questa faida. Infatti la fazione pro iraniana, Noujaba, ha dichiarato su Twitter: “Siamo più vicini di quanto immagini“, minacciando nuovamente le forze armate statunitensi.

