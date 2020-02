Genova, nuovo ponte a rischio: porta sempre la firma dell’ingegnere Morandi e ha la stessa struttura del viadotto crollato nel 2018. Lo riporta La Repubblica oggi in edicola.

Genova, nuovo allarme in città dopo la tragedia del Ponte Morandi. Lo riferisce La Repubblica oggi in edicola. Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano, c’è un altro un viadotto progettato dallo stesso ingegnere a rischio e che necessita di opportune verifiche.

Genova, altro ponte a rischio

Si tratta dell’Elicoidale, una rampa che collega la A10 riguardante il tratto Savona-Genova, la A7 relativo a Genova-Milano e la A12 specifico per Genova-Livorno.

Dal ministero delle Infrastrutture c’è grande apprensione per la sua stabilità, anche se, per ovvi motivi, la questione non si è pronunciata pubblicamente. Le preoccupazioni però di certo non mancano, magari anche per un eccesso di zelo dopo le 43 vittime dell’agosto del 2018 ma ci sono.

Così il ministro Paola De Micheli, in queste ore, ha dato un altro mandato all’ispettore Placido Migliorino: verificare nello specifico le condizioni dell’elicoidale, soprattutto per rassicurare gli abitanti del Campasso dove ci sono diverse case sotto la struttura che temono un ponte Morandi-bis.

Il tutto perché l’elicoidale, oltre alla firma Morandi, condivide anche la medesima conformazione del ponte crollato un anno e mezzo fa. Ovvero esili piloni della parte di ponente. E secondo fonti Spea, società gemella di ‘Autostrade’ che fino a poco fa si occupava del suo monitoraggio, esisterebbe «degrado in prossimità dei cassoni e delle selle gerber». Proprio nelle sedi dove si appoggiano proprio gli impalcati stradali. Le prime verifiche ci saranno già in settimana.