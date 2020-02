Il Fatto Quotidiano è sotto accusa dopo la vignetta offensiva su Salvini e Renzi. Polemiche per il giornale diretto da Marco Travaglio

L’edizione del giornale ‘Il Fatto Quotidiano‘ di domenica 16 febbraio si apre, in prima pagina, con una vignetta di cattivo gusto. Un attacco feroce nei confronti dei due ‘Mattei’ ovvero Salvini e Renzi, che in questa fase stanno combattendo insieme la battaglia della prescrizione. Il quotidiano, diretto da Marco Travaglio, noto per avere posizioni vicine al Movimento 5 Stelle, ha voluto usare la satira nei confronti del leader della Lega e quello di Italia Viva, ma forse oltrepassando il limite e scaturendo in insulto.

Il Fatto Quotidiano insulta Salvini e Renzi con una vignetta: polemiche su Travaglio

Salvini e Renzi sono da sempre tra i bersagli preferiti del Fatto Quotidiano, le cui linee editoriali non condividono l’operato politico dei due personaggi. Nell’edizione di questa mattina il giornale di Travaglio ha aperto con una vignetta rappresentante un fallo, con la faccia dei due leader al posto dei testicoli. Il tutto corredato dalla scritta “Il Cazo Mattei“, rifacendosi a “Il caso Mattei”, film italiano del 1972.

La vignetta, a firma del disegnatore Riccardo Mannelli, che ha spesso usato i due soggetti in questione nei suoi lavori, ha sollevato molte polemiche e indignazione da parte dei rispettivi schieramenti politici e dei giornali di diversa ideologia. Lo spacco all’interno del governo divide anche i giornali, che nel frattempo, però, si dilettano anche a fare campagna elettorale.