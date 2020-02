Resta in carcere in Egitto, Zaky, il ragazzo studente all’Università di Bologna. Il ragazzo egiziano annuncia: “Mi hanno picchiato”.

Continua l’incubo di Zaky, lo studente egiziano della Facoltà di Bologna, incarcerato in Egitto. Infatti il ragazzo sarebbe stato preso in arresto con l’accusa di propaganda sovversiva. Il caso immediatamente è balzato agli onori della cronaca ed adesso direttamente dal poese egiziano, arrivano testimonianze agghiaccianti.

Zaky durante durante l’udienza ha confessato: “Mi hanno tenuto bendato per 12 ore. Mi hanno picchiato in viso. Mi hanno fatto spogliare e mi hanno chiesto della mia ong e di alcuni post su Facebook, ma io non ho fatto nulla“.

L’udienza si è tenuta a Mansura e quando i giornalisti italiani hanno chiesto al ragazzo come stava, Zaky ha risposto di stare bene, ma molto probabilmente non è così.

Egitto, Zaky confessa: “Mi tengono in un posto terribile”

Ma prima della fine dell’Udienza, Zaky è riuscito a lasciarsi andare ad una fugace confessione. Lo studente della Facoltà di Bologna ha infatti confessato: “Mi tengono in un posto terribile: una cella con 35 detenuti e un solo bagno. Un grande stanzone con una porta piccolissima“.

Inoltre i legali del ragazzo hanno chairito la sua posizione e le accuse che pendono sul suo capo: “E’ stato fermato sulla base di prove false, di post pubblicati su un account Facebook che non appartiene a lui. Ed è stato picchiato, bendato, interrogato per ore senza un legale“.

Al termine dell’udienza, però, il giudice non è stato convinto dalla versione dei legali del ragazzo e la decisione è andata per la permanenza in cella.

L’avvocato del ragazzo, Houda Nasrallah, ha rassicurato la stampa sulle condizioni del ragazzo, affermando: “Fisicamente sta bene, ma è spaventato. Comunque sta molto meglio rispetto a giovedì“.

La linea dei legali di Zaky è stata chiara fin da subito. Infatti gli avvocati hanno provato a rivendicare il sequestro illegale e prolungato eseguito dalle forze di sicurezza.

Però poi al termine dell’udienza, gli avvocati hanno espresso tutto il loro rammarico, visto che speravano in una scarcerazione dovuta alla presenza di giornalisti e diplomatici italiani.

L.P.

