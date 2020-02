Il Coronavirus sta avendo i suoi effetti non solo sulla poplazione, ma anche sull’economia dei paesi. Perdite miliardarie per il Giappone dal turismo.

La piaga del Coronavirus sta comportando enormi danni alla popolazione orientale. Ma non solo, a preoccupare maggiormente i governi dei paesi asiatici è proprio l’economia, che sembra essersi fermata, evidentemente bloccata dalle varie voci sul virus noto come Covid-19.

Infatti non solo la Cina, ma anche un’altra potenza mondiale come il Giappone ne sta subendo gli effetti. Da giorni si parla infatti della Diamond Princess, la nave di crociera con a bordo tante persone infette da Coronavirus. La notizia è balzata su tutti i mass media mondiali ed ha portato ad un riscontro negativo per la borsa di Tokyo.

Così adesso si cerca una soluzione veloce per risolvere il problema e per far ripartire il prima possibile l’economia, come sta cercando di fare la CIna riaprendo i voli verso gli altri paesi.

Coronavirus, Giappone: oltre un milardo di perdite

Così il Governo Giapponese, riportando i primi dati sull’Economia del paese dall’esplosione dell’epidemia, ha visto un significativo crollo, specie nel mondo del turismo, punto forte della potenza orientale.

Infatti i danni causati dal virus ammonterebbero a circa 1,3 miliardi persi già dopo i primi due mesi dell’anno. A riportare la stima ci ha pensato l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile.

Secondo l’organizzazione, infatti, la flessione è dovuta proprio alla drastica riduzione del flusso di turisti cinesi nel Sol Levante. Infatti il turismo rappresenta il 30% di tutti i visitatori stranieri, ma soprattutto il 35% del totale del potere di spesa nel comparto del turismo.

Così il Governo Giapponese sta cercando il modo più veloce per far ripartire subito l’economia, ma soprattutto il settore del turismo, che per anni è stata una roccaforte dell’economia del paese.

