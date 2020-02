Termina la quarantena in Francia per ben 122 persone a Carry-le-Rouet. Secondo i primi repert, nessuna di queste persone avrebbe contratto il Coronavirus.

Nella giornata di ieri c’è stata la prima vittima causata dal Coronavirus in Europa. L’uomo di 80 anni avrebbe contratto il Covid-19 èrima di partire in viaggio per la Francia, per poi spegnersi proprio nella nazione transalpina.

La prima morte registrata in Europa ha fattotemere il peggio, specie tra il popolo francese, eppure l’epidemia non sembra diffondersi nel Vecchio continente. Inoltre proprio in Francia, questa mattina, sono usciti dalla quarantena ben 122 persone. Andiamo a vedere chi sono e quali risultati hanno dato i quaranta giorni di quarantena.

Coronavirus, come stanno le 122 persone uscite dalla quarantena

Secondo le prime indiscrezioni, delle 122 persone uscite dalla quarantena, nessuno avrebbe contratto il virus cinese altamente mortale.

Come riportno le autorità francesi, tutti coloro che sono stati messi in quarantena provenivano da Wuhan, centro dell’epidemia in Cina.

Inoltre, ben 44 di queste persone erano state ospitate in un villaggio vacanze a Carry-le-Rouet, mentre invece altre 78 persone hanno trascorso le due settimane in quarantena presso un centro di formazione per pompieri nella vicina Aix-en-Provence, a poco più di 30 km da Marsiglia.

Così per ora non ci sono nuovi casi di Coronavirus in Europa e sopratutto i cittadini francesi, tirano un sospiro di sollievo dopo questa notizia.

Quindi in Europa la situazione rimane invariata con 16 casi in Germania, 11 in Francia, 9 nel Regno Unito, 3 in Italia, 4 tra Russia e Spagna ed un caso in Belgio, Finlandia e Svezia.

