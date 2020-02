Coronavirus, pronto un volo per recuperare gli italiani attualmente bloccati sulla nave da crociera in Giappone. Lo ha annunciato direttamente il ministro Luigi Di Maio via Facebook.

Buongiorno, dopo aver riportato Niccolò dalla sua famiglia, ci siamo messi subito al lavoro per i 35 italiani bloccati… Pubblicato da Luigi Di Maio su Domenica 16 febbraio 2020

L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Facebook del politico: “Buongiorno, dopo aver riportato Niccolò dalla sua famiglia, ci siamo messi subito al lavoro per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone”. Niccolò – il ragazzo citato dal politico – è il 17enne rimasto bloccato fino a pochi giorni fa in Cina. Dopo tutti i controlli del caso, è stato certificato che non ha contratto il coronavirus nella lunga permanenza asiatica.

L’obiettivo, adesso, è recuperare gli altri connazionali attualmente bloccati sulla nave da crociera attualmente ferma in Giappone. Secondo quanto riferito da Di Maio, è già pronto un aereo: “Oggi posso dirvi che partirà un volo anche per loro, lo abbiamo deciso ieri insieme al commissario straordinario, Angelo Borrelli, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Da lì la chiusura: “Questa è l’Italia che non lascia mai soli i suoi connazionali. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro, lo Stato c’è e non mancherà. Grazie a chi sta dando il massimo in queste ore, in patria e all’estero, per fornire il massimo supporto a chi ne ha bisogno”.