Coronavirus, sono in in arrivo in Italia 2.500 cinesi. Lo ha annunciato Enrico Rossi, presidente della regione Toscana. “Stanno tornando o dovrebbero farlo, si tratta di persone che sono tornate in patria per festeggiare il loro Capodanno e che adesso hanno programmato il rientro”, ha riferito il politico.

C’è tuttavia apprensione per tale approdo. Soprattutto perché “la maggior parto proviene dalla provincia Zhejiang, ovvero la quarta per numero di casi accertati”. Nella città citata, infatti, ci sono stati zero morti finora ma comunque oltre 1.000 casi certificati. 2.000 di queste persone in arrivo vivono a Prato, mentre 500 risiedono a Firenze.

“Tuttavia – ha poi puntualizzato il Governatore – al momento non c’è nessun allarme, nessun caso di coronavirus tra le persone in arrivo. Certo, dobbiamo alzare il livello di attenzione e prevenzione adesso, ma va anche combattuta la paura, l’ignoranza, il pregiudizio e il razzismo”.

Per l’occasione è stato creato un ambulatorio specifico, il quale è situato nella zona industriale di Osmannoro. Si tratta di un luogo messo a disposizione dal Consolato cinese grazie a un accordo firmato tra Rossi e il console Wang Wengang. La struttura, di proprietà cinese, è un centro diagnostico che si occuperà di valutare chiunque rientrerà dalla Cina.