Belen Rodriguez e Stefano De Martino in un video dove si scambiano effusioni amorose. La coppia si mostra orgogliosamente ritrovata

Un amore ritrovato, che ora sembra essere ancora più forte di prima. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati protagonisti di una delle love story più chiacchierate e tormentate degli ultimi anni, ma adesso dopo tanti anni i due hanno ritrovato un rapporto stabile, testimoniato sui loro profili social. I due personaggi dello spettacolo italiano si sono conosciuti nel 2012 nel cast di “Amici 9“, mentre la showgirl argentina era ancora fidanzata con Fabrizio Corona e il ballerino con la cantante Emma Marrone. Da lì è scoppiata una passione che ha portato alle nozze, ad un figlio e ad una separazione.

Belen e Stefano in effusioni amorose da brividi: ecco il video Instagram del rapporto ritrovato

Nel loro ultimo video pubblicato poco fa sul profilo Instagram dell’argentina la coppia si scambia dolcissimi baci e effusioni amorose, seduti su una panchina in aperta campagna. Un amore maturo, visto che ormai i due hanno superato la soglia dei 30 anni. “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti qualche anno fa e mai frase fu più azzeccata per raccontare la storia di Belen e Stefano.

Così, dopo essersi innamorati ed essersi “svincolati” dai rispettivi partners, cominciano la loro relazione, finita ovviamente in tutti i giornali di gossip e tv per l’intreccio di Vips coinvolti. Nel 2013 nasce Santiago, il primogenito della coppia e pochi mesi dopo si sposano. Dopo 2 anni, però, i due annunciano ufficialmente la separazione. Dopo di lui per Belen è arrivato l’amore con il motociclista Andrea Iannone, ma la storia non dura molto perchè nel 2019 la “coppia d’oro” annunciano il rapporto ricucito e la nuova relazione, a distanza di 4 anni dalla separazione.