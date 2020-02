Aereo fuori pista, una brutta tempesta sta rendendo molto difficile la vita a milioni di cittadini inglesi. Di seguito il video di quanto accaduto.

Sono ormai settimane che vi parliamo della tempesta Ciara, ma ora in Inghilterra le cose sono nettamente peggiorate. L’intera isola, infatti, è interessata da una nuova bassa tensione che sta creando parecchi problemi a tutti gli abitanti ed alle autorità. Nella giornata di oggi, riporta il DailyMail, le raffiche di vento hanno toccato delle cifre a dir poco pazzesche. Stando agli ultimi rilevamenti, il cento avrebbe toccato i 120 chilometri all’ora, una velocità assurda che fa rabbrividire e riflettere. Con questi numeri, le persone sono in grande pericolo e già stanno arrivando dei video di cittadini che hanno scampato la morte per poco. Tra questi colpisce quello dell’atterraggio di un aereo, che completa la manovra per miracolo, prima di andare fuori pista.

Aereo fuori pista, vento fortissimo in Inghilterra – VIDEO

Come si vede nel video in basso, il vento colpisce il velivolo con una velocità impressionante. Cercando di atterrare, i piloti devono fare il massimo per impattare piano e col carrello, stando attenti a mantenersi al centro della pista. I due riescono ad atterrare senza complicazioni, fortunatamente. Mentre percorrono la pista, però, il vento forte li colpisce con forza sulla destra, spingendo il corpo del velivolo fuori la pista. L’enorme uccello metallico abbandona il cemento liscio e quindi si frena soltanto sull’erba che cresce tra le varie piste. Un video che può testimoniare quanto è stato forte il vento in Inghilterra nelle ultime ore. Inutile dire che vige uno stato di allerta ed agli inglesi è consigliato di non uscire di casa.

