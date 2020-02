Treno deragliato, si distraggono sull’A1 per vederlo e si schiantano: 1 morto e 3 feriti dopo quanto accaduto nei pressi di Ospedaletto Lodigiano.

Si sono distratti in autostrada per vedere il treno deragliato a Lodi lo scorso 6 febbraio e si sono schiantati lungo l’A1. Una ragazza ha perso la vita, mentre altri 3 giovani sarebbero rimasti ferito in seguito all’incidente avvenuto precisamente nei pressi di Ospedaletto Lodigiano la notte scorsa. Lo riferisce in queste ore ‘Leggo.it’, secondo cui il conducente dell’auto si sarebbe proprio distratto nel tentativo di vedere il convoglio deragliato e avrebbe alla fine causato lo spaventoso incidente.

Treno deragliato, si distraggono sull’A1 e si schiantano: 1 morto

Il pericolo che le persone si distraggano in quel tratto di strada per vedere il treno deragliato è reale, proprio come ammesso dal prefetto di Lodi, Marcello Cardona: “Abbiamo comunicato alla Polizia stradale proprio questo rischio e, dunque, ci saranno più pattuglie al giorno per evitare altri incidente di questo tipo“. Intanto, però, la scorsa notte una giovane ragazza ha perso la vita proprio perché distratta dal treno deragliato nove giorni fa a Lodi.