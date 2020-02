Sì alla famiglia tradizionale, no alle coppie dello stesso sesso: anche Vladimir Putin, presidente russo, vota il pensiero che in Italia è abbracciato da Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Anche Vladimir Putin vota la famiglia tradizionale. Il presidente della Russia, intervenuto ai microfoni della Russia, esclude categoricamente i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Putin dice no a ‘Genitore 1’ e ‘Genitore 2’

“Per quanto riguarda la questione ‘genitore 1’ e ‘genitore 2’ – ribadisce il leader politico – finché ci sarò io come presidente, ci saranno sempre i classici ‘mamma’ e ‘papà’. L’ho detto e lo ripeto”, ha ribadito a gran voce il massimo rappresentante.

Un discorso molto simile a quanto espresso in tempi non sospetti in Italia da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, e anche da Matteo Salvini e la Lega. Anche loro sono dichiaratamente contro certi canoni contemporanei.

Il presidente slavo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo essersi espresso sugli emendamenti della costituzione anticipati il mese scorso, riforme introdotte in vista della scadenza del suo mandato al Cremlino nel 2024.

Potrebbe interessarti anche —-> Il sondaggio di Salvini svela un enigma Italiano

Quali siano i piani di Putin per il periodo successivo, è ancora un vero mistero nonché oggetto di speculazione. Nel 2013, già con la sua presenza al Governo essendo subentrato l’8 maggio 2012, è stata introdotta una legge contro la propaganda gay di fronte ai minori. C’è da credersi, dunque, che non ci saranno deroghe di alcun tipo. Almeno – appunto – finché ci sarà lui.