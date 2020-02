Morto a 24 anni Steven Babbi. Il ragazzo di Cesenatico lottava contro un cancro ed era stato appoggiato dalla sua azienda con un gesto umano clamoroso.

Morto Steven Babbi, consumato dal cancro contro cui lottava da 13 anni. Il ragazzo di Cesenatico era stato colpito dal sarcoma di Ewing, una forma tumorale che non lasciava scampo. Ma la sua storia di coraggio e di lotta aveva fatto molto parlare per l’esempio dato da lui, dalla famiglia ma anche dalla sua azienda.

Steven infatti lavorava alla Siropack, un’azienda nel settore degli imballaggi. Nel 2017, quando era stato costretto ad un lungo ricovero in ospedale, l’Inps aveva coperto i 180 giorni di assenza dal lavoro con l’indennità di malattia. Poi però allo scadere dei termini previsti dalla legge, aveva sospeso l’erogazione del sussidio. Un gesto formalmente corretto, ma certamente poco umano.

Così era intervenuta direttamente l’azienda che aveva di fatto sostituito la fuzione sociale dello Stato, adottandolo. La Siropack infatti aveva continuato a pagargli li stipendio in maniera regolare anche se era in malattia. Un gesto che era valso ai titolari della società, Barbara Burioli e Rocco De Lucia, un’onorificenza imprtante. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, li aveva infatti nominati Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Steven aveva commosso anche Vasco, l’azienda continuerà a lottare per lui

Al caso di Steven Babbi si erano interessati in molti e basta scorrere le pagine sociel dell’azienda per confermarlo. A trovarlo in ospedale, ad esempio, era passato anche Vasco Rossi, che ha sempre avurto una particolare semnsibilità per chi lotta contro la malattia.

Il funerale del ragazzo, morto a soli 24 anni, sè in programma lunedì 17 alle 14.30 nella chiesa ‘Bagnarola’ di Cesenatico. Intanto però la sua azienda lo ha voluto ricordare con un lungo post: “Steven ha amato la Vita fino all’ultimo istante, e noi non abbiamo potuto fare a meno di amare Lui, sin dal primo giorno in cui ha messo piede nella nostra azienda”, si legge. “In questi anni abbiamo condiviso momenti felici e difficili, cadute e risalite, e al termine di questo viaggio l’eredità che Steven ci lascia è un qualcosa di ben più grande del mestiere che noi abbiamo insegnato a Lui”.

Steven vivrà nel ricordo di quelli che l’hanno conosciuto: “La Sua capacità di empatizzare e aiutare gli altri, il non lamentarsi mai anche negli ultimi momenti di vita hanno acceso una fiamma in ciascuno di noi. Lotteremo con ancor maggiore determinazione per tenere viva la Sua testimonianza”. Lo faranno per “dare voce alla richiesta di escludere dal limite di 180 giorni di malattia retribuita annuale tutti i malati oncologici. Per restituire a ciascun lavoratore quella dignità che Steven ha dimostrato fino alla fine. E per far sì che il nostro Paese destini più fondi alla ricerca, affinché i nostri malati possano avere una maggiore speranza di vita”.