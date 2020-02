Per fare i conti con il nostro budget mensile ci viene incontro la tecnologia: ecco a voi 5 app giuste per risparmiare, tenere i conti in ordine e trovare le occasioni giuste.

Ogni giorni bisogna fare i conti tra le entrate, che finiscono sempre troppo presto, e le uscite: tra bollette, casa, spesa e bambini c’è da perdere la testa e arrivare a fine mese in bolletta. Ad aiutarci ci pensa però la tecnologia, sia tenendo traccia di tutto quello che spendiamo, sia offrendoci la possibilità di accedere a sconti e promozioni. Per questo abbiamo selezionato 5 app che non possono mancare nel vostro smartphone.

Le 5 app di cui non potrai fare a meno per risparmiare soldi

1) SOS TARIFFE

Indubbiamente è la bibbia del risparmio. Su Apple store o su Google Play si trova questa applicazione preziosissima. Consultando gli enormi database si può trovare la migliore tariffa per il telefono fisso o mobile, per l’energia elettrica o il gas. Inoltre è possibile paragonare le assicurazioni per auto e moto e addirittura mutui, prestiti o conti correnti.

La app di Sos Tariffe, per chi si registra, offre ulteriori possibilità molto comode. Una su tutte è quella di salvare promemoria per le bollette in scadenza o di bollo e revisione.

2) Mint

Volete arrivare a fine mese senza affanno? Allora questa app fa al caso vostro perché tiene traccia della votra finanza personale e familiare. Basta registrare ogni entrata e uscita, dal caffè allo stipendio e l’algoritmo mi offrirà un modello su cui potrete basare la vostra spesa futura. Inoltre è possibile verificare il tutto con grafici molto accattivanti. L’applicazione è protetta da una password ed è dotata di una serie di protezioni per questi dati molto sensibili

Le app con volantini e quelle contro lo spreco alimentare

3) Dove Conviene

Se volete trovare lo sconto più basso su un determinato prodotto scaricate questa preziosa applicazione. Al suo interno ci sono memorizzati i volantini di qualsiasi catena italiana e non solo di alimentari. Potete trovare le offerte di negozi di elettronica, di brico, arrendamento, animali. La ricerca si basa sulla localizzazione, ma è possibile consultare categorie e mappe. Tra le opzioni più comode c’è quella per memorizzare tutte le fidelity card.

4) Too Good To Go

L’incipit di questa app spiega tutto: dai valore ai tuoi invenduti e lotta contro gli sprechi. L’idea è tanto semplice quanto geniale. I locali commerciali che vendono cibo chiudono la serata sempre con alimenti invenduti, che dovrebbe essere buttati. Per combattere questa abitudine e guadagnare anche qualcosa è possibile utilizzare questa app. Una volta scaricata geolocalizzerà in un raggio definito i locali che hanno cibo in avanzo, con tanto di orario di ritiro. Unica accortezza: per evitare di utilizzare altra plastica è necessario portare contenitori o buste da casa. Buon appetito!

5) Prezzi benzina

Si tratta di una delle app più apprezzate, in primis ovviamente dagli automobilisti. Il database viene aggiornato direttamente dagli utenti, che riportano le informazioni fondamentali: prezzo del carburante, orari di apertura e eventuale presenza del self service. Le pompe di benzina sono visualizzabili sulla mappa, con un colore diverso a seconda del prezzo, ma è possibile fare un ricerca su quelli più economici o più vicini, se si sta rimanendo drammaticamente a secco.