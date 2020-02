Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Sarri per Juventus-Brescia di domani. C’è un lieto rientro tra i bianconeri

Cristiano Ronaldo assente in Juventus-Brescia. E’ questa la decisione, presa in accordo dal fenomeno portoghese e Maurizio Sarri, che probabilmente ha sentito il bisogno di avere un turno di riposo. CR7 resterà a guardare i compagni dalla tribuna domani, una partita di stop a scopo precauzionale soprattutto per essere al meglio per la gara di andata di Champions League del 26 febbraio contro il Lione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, con Guardiola arriva un big assoluto

Juventus-Brescia, Cristiano Ronaldo non convocato. C’è il rientro di Chiellini

Se la Juventus dovrà fare a meno della classe di Cristiano Ronaldo, le buone notizie arrivano dal recupero di Giorgio Chiellini. Il difensore azzurro e capitano bianconero sta tornando dopo il lunghissimo infortunio ed è tornato a giocare con le giovanili per riprendere il ritmo partita. Contro il Brescia, però, difficilmente sarà utilizzabile da Sarri, ma è un segnale di come il tecnico voglia affidarsi a un leader ed uno dei senatori in panchina per superare questo momento difficile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, campione in arrivo: “Voglio giocare con Ronaldo”

Per battere le ‘Rondinelle’ l’attacco bianconero sarà composto da Higuain e Dybala, con Ramsey molto probabilmente confermato nel ruolo di trequartista. Nella testa del tecnico toscano c’è il turnover: anche Pjanic potrebbe essere lasciato a riposo dopo le fatiche di Coppa Italia contro il Milan, così come De Ligt.