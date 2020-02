Hillary Clinton è pronta a tronare alla Casa Bianca. Non più come ‘First Lady’, ma come vice di Michael Bloomberg che potrebbe essere il candidato democratico.

Hillary Clinton alla Casa Bianca, una scena che abbiamo già visto. La moglie dell’ex Presidente Usa ci aveva provato quattro anni fa, finendo per essere sconfitta da Donald Trump. Potrebbe riprovarci a fine anno, questa volta nel ruolo doi vice presidente. Un ruolo che sta pensando per lei Michael Bloomberg, il miliardario probabile candidato dei Democratici per le Presidenziali.

La notizie è stata rilanciata nelle ultime ore dalla stampa americana, ha fatto subito il giro del mondo ed è esplosa fragorosa. Perché un’alleanza tra Bloomberg, già sindaco di New York e uomo di finanza (come Trump), e la Clinton è già vista con favore da chi spera di far saltare Trump.

Anzi, alcuni l’hanno già definito un ‘dream team‘, un po’ come na Nazionale americana di basket quando ha cominciato a schjerare i gioicatori della Nba. Il primo a parlarne è stato Drudge Report che ha riferito alcune indiscrezioni uscite dalla campagna elettorale dell’ex sindaco di New York. Chi cura la sua macchina elettorale per ora minimizza, dicendo che sono concentrati sulle primare democratioche e non sulle indicrezioni. Però intanto è bastato questo, mente gli elettori devono in realtà ancora scegliere il candidato Dem, per creare il vuoto attorno

Solo la settimana scorso, intervistata da Ellen DeGeneres, la Clinton aveva spiegato le sue intenzioni. Aveva detto che molto probabilmente non avrebbe corso al fianco di un altro candidato. Però aveva anche aggiunto: “In realtà dico ‘mai dire ma’i perché credo nel servire il mio Paese. Ma non succederà mai”.

La Clinton e Bloomberg erano già stati avvistati insieme a dicembre a una cena con la figlia Chelsea. E secondo le ultime anticipazioni, il miliardario potrebbe anche cambiere la sua residenza ufficiale, spostandola da New York al Colorado o alla Florida. Questo proprio perché anche la moglie di Bill Clinton è residente nella Grande Mela e ci sono limitazioni nelle Presidenziali per due candidati residenti nello stesso Stato.

Di recente Hillary è apparsa in pubblico per la presentazione ufficiale di ‘Hillary’, una miniserie di quattro ore prodotta da Hulu e diretta da Nanette Burstein. Un docu-film che ripercorre la campagna elettorale 2016, visssuta dietro le quinte, mescolandola con una lunghissima intervista. In più ci sono anche ampi stralci biograficiche partono dalla sua infanzia e adolescenza.

In quell’occasione aveva parlato anhche di Bernie Sanders, quello che sarà il primo rivale di Bloomberg per la candidatura: “Non piace a nessuno, nessuno vuole lavorare con lui, non ha mai fatto nulla. È solo un politico di professione, mi dispiace molto che le persone si lascino ingannare”, aveva detto.