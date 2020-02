Dramma ad Haiti: incendio in orfanotrofio, muoiono 15 bambini tra cui diversi neonati. Un motivo banalissimo ha causato il terribile disastro.

Tragedia ad Haiti: un incendio in un orfanotrofio ha provocato la morte di 15 bambini. Il dramma si è consumato a Kenscoff, fuori Port-au-Prince, nei pressi della capitale del Paese.

Haiti, terribile incendio in orfanotrofio

Due delle vittime sono morti al momento avvolti delle fiamme, mentre gli altri 13 si sono spenti in ospedale per le gravi ustioni e l’eccessivo fumo inalato. Una sciagura enorme ma che poteva avere proporzioni molto più drammatiche, considerando che la struttura ospitava in totale ben 66 ragazzi.

Questa tuttavia, nota col nome di “Comprensione della Bibbia”, secondo quanto emerso, non aveva più le autorizzazioni necessarie dal 2013. Ma in molti già protestano contro tale burocrazia, data l’aiuto e una famiglia comunque data a tantissime anime in questi anni.

Secondo quanto raccontato da un bambino testimone, le fiamme sarebbero state causate dalle candele accese a causa della mancanza di elettricità. Da lì il destino poi ci ha messo parecchio del suo, dal momento che ora l’intero palazzo è carbonizzato e inagibile.

Tra le vittime ci sono anche alcuni neonati abbandonati. Molte madri, date le condizioni di estrema povertà, appoggiavano lì i loro figli per l’intera giornata o brevi periodi. Ora sono in corso le indagini per confermare cosa effettivamente abbia portato a tale disastro.