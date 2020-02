Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi sabato 15 Febbraio 2020 in tempo reale.

Tornano le estrazioni di questa prima settimana di febbraio. Quest’oggi sabato 15 Febbraio 2020 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e , che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

SuperEnalotto, l’ultima estrazione di giovedì 13 febbraio

In mancanza del “6”, nel concorso do oggi, 13 febbraio 2020, il Superenalotto regala un “5+1” da oltre mezzo milione. La vincita, per la precisione di 552 mila 819 euro, è stata realizzata a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, nella Tabaccheria Benedusi (via Matteotti 65), con una schedina 5 pannelli. Dopo il concorso di oggi, il Jackpot sale a 22 milioni.