Arriva la prima vittima causa dal Coronavirus in Europa. L’uomo è un turista cinese ed avrebbe perso la vita in Francia dopo aver contratto il virus.

Continua a mietere vittime il Coronavirus. L’epidemia si sta espandendo sempre di più e poche ore fa si è verificato il primo caso di morte in Europa.

Il paziente avrebbe perso la vità ad 80 anni in Francia. Secondo alcune autorevoli testate transalpine, l’uomo era un turista cinese. E’ il primo caso di morte verificatosi in terra europea, ed adesso cresce la paura del contagio.

A dare la tragica notizia ci ha pensato la ministra della Salute francese, Agnes Buzyn, che ha spiegato come questo sia il primo caso di morte per l’epidemia Covid-19 in Europa.

Coronavirus, sono oltre 63.000 i contagiati

Intanto continuano a crescere i dati sui contagiati dall’epidemia Covid-19. Infatti secondo l’ultimo aggiornamento, adesso sarebbero ben 63.851 i contagiati e quasi 1400 vittime, di cui 4 fuori dalla Cina.

Secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità cinesi, sarebbero 1380 i morti, quasi tutti registrati nella regione dell’Hubei.

Mentre invece ad Hong Kong sono stati registrati 51 contagi ed un morto. In Giappone invece i contagiati sono circa 250, di cui 218 sulla nave da crociera contagiata. Infine ci sono 58 contagi a Singapore, 33 in Thailandia e 28 in Corea del Sud.

Negli Stati Uniti, invece, si sono verificati 15 casi di Coronavirus, ed uno dei cittadini americani ha perso la vita proprio in Cina. Infine l’epidemia si sta diffondendo anche in Europa, con 16 casi in Germania, 11 in Francia, 9 nel Regno Unito, 3 in Italia, 4 tra Russia e Spagna ed un caso in Belgio, Finlandia e Svezia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO !

L.P.

