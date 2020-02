Coronavirus, atterrato il volo di Niccolò. Ad attenderlo oltre ai familiari anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che commenta su Facebbok: “Bentornato a casa!”

La vicenda del giovane Niccolò aveva tenuto con il fiato sospeso il nostro paese nelle ultime settimane. Con l’emergenza legata al coronavirus in continuo aumento, diversi nostri connazionali erano tornati a casa, grazie al volo messo a disposizione dalla Farnesina. Purtroppo il diciassettenne di Grado, non aveva potuto lasciare Wuhan a causa della febbre che lo aveva colpito negli ultimi giorni. Ora che le sue condizioni erano migliorate ieri Niccolò è partito dalla Cina per fare ritorno in Italia. Il suo aereo, un Boeing KC-767, è atterrato da poco all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Con lui hanno viaggiato anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, oltre ad un nutrito gruppo di medici e infermieri.

Coronavirus, atterrato il volo di Niccolò a Pratica di Mare. Di Maio: “Bentornato a casa!”

Dopo il rientro a Roma, il protocollo prevede per Niccolò un passaggio all’ospedale Spallanzani, polo dell’emergenza coronavirus in Italia. Dopo un periodo di quarantena se tutto procederà nel migliore dei modi, potrà finalmente tornare a casa. Ad accoglierlo a Pratica di Mare anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha voluto condividere su Facebook un pensiero con tanto di video annesso.

“Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!“, queste le poche righe postate da Di Maio a margine del Video dell’atterraggio.

