Catania, ragazze picchiano le compagne di scuola e fanno il video: denunciate dalla polizia postale

Una brutta storia di cronaca arriva da Catania. La polizia postale della provincia siciliana hanno denunciato per lesioni personali e minacce aggravate alla locale Procura per i minorenni due ragazze, rispettivamente di 14 e 11 anni. Le giovani hanno picchiato due loro compagne di scuola, in una rissa scoppiata all’uscita dall’istituto nel quale studiano. C’è di più. Oltre all’aggressione sono accusate anche di aver girato e quindi diffuso un video dell’accaduto. Si sono vantate di quanto fatto, mostrando tutto attraverso i social network, sui quali nonostante giovanissime erano già attive. Le due malcapitate sono state ricoverate in ospedale per le cure del caso, fortunatamente senza lesioni gravi.

Catania, picchiano due compagne di scuola e fanno il video: denunciate

Le due adolescenti avrebbero anche minacciato le loro vittime di ritorsioni qualora avessero raccontato la vicenda. “Se mi fai la denuncia te ne vai da Catania…“, recita testualmente un messaggio recapitato a una delle ragazze aggredite. La polizia postale siciliana è stata allertata dalla dirigenza scolastica e si è messa subito all’opera per ricostruire la dinamica del fatto. A quanto pare l’aggressione sarebbe nata per futili motivi. Purtroppo le conseguenze potrebbero essere piuttosto serie.

La Procura per minorenni ha disposto la cancellazione immediata del video e ha segnato l’audizione per le due colpevoli.

