Calciomercato Juventus, Pogba è ad un passo dal ritorno in bianconero: l’agente Mino Raiola esce allo scoperto

Sono diverse sessioni di mercato quelle in cui si parla di un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il francese infatti sembra essere scontento al Manchester United, dove non è mai riuscito a lottare per qualcosa di importante come fatto a Torino.

L’agente del calciatore Mino Raiola, ai microfoni del quotidiano Tuttosport, è uscito allo scoperto in merito a questa possibilità. “Non è un’operazione per tutti, ma il mio lavoro è quella di renderla possibile. Con Nedved e con la Juve parliamo di tante cose: di Pogba e di altri giocatori come è giusto che sia. Per Paul oltre alla Juventus ci sono anche altre squadre, quello che posso dire è che come per Ibra, anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo”. Sul fatto che Pogba sia scontento a Manchester: “Paul non ha mai perso il sorriso. Poi, è chiaro che un grande giocatore se sta in una squadra come il Manchester United che non lotta per la Champions e non lotta per il titolo. Beh, non posso certo dire che sia felice”.

Calciomercato Juventus, le ultime sul ritorno di Pogba

L’agente Mino Raiola si è sbottonato su Pogba, ma come stanno realmente le cose al momento? Analizziamo la situazione nel dettaglio.

La Juventus, delusa dagli acquisti di Ramsey e Rabiot, è alla ricerca di quel centrocampista che possa spostare gli equilibri della squadra. Paul è il primo calciatore nei pensieri della dirigenza, gli segue a ruota Milinkovic-Savic. Il francese è nel mirino del Real Madrid che in estate potrebbe dar vita ad un’asta ultra milionaria. Dall’altra parte il Manchester United che ne detiene il cartellino avrebbe chiesto 150 milioni di euro per il campione francese. I bianconeri, in virtù di ciò, starebbe studiando la miglior soluzione proprio in collaborazione con Mino Raiola. Non è difficile inoltre che Pogba a fine stagione abbracci quello che negli ultimi anni è stato l’allenatore rivale al City, Pep Guardiola.

